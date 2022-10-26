В Венгрии назвали последствия разрыва Западом связей с Россией

Глава МИД Венгрии Сийярто: разрыв Запада с РФ сводит на нет урегулирование на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал последствия разрыва связей Запада с Россией. Он указал, что отказ от контактов сводит на нет урегулирование конфликта на Украине. Его слова цитирует агентство MTI.

«Закрывая каналы связи с Россией, Запад отказывается даже от надежды на мир на Украине», — подчеркнул министр иностранных дел в ходе выступления в Институте консервативного партнерства в Вашингтоне.

По словам Сийярто, когда Венгрия высказывалась за сохранение связей с Москвой, правительство сразу объявляли пророссийским. Глава МИД добавил, что на него пытались навесить ярлык «российского шпиона», хотя политика была продиктована национальными интересами государства, а не поддержкой России или Украины.

Министр назвал опасным подход США к ситуации на Украине, поскольку действия американской администрации ведут к эскалации. Он также выразил сожаление в связи с тем, что в Европейском союзе все чаще используется «воинственная риторика».

Ранее госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал опасным заявление еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о «поражении России», вместе с которым, по ее словам, закончится кризис.

