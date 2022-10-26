Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:57, 26 октября 2022Мир

В Венгрии назвали последствия разрыва Западом связей с Россией

Глава МИД Венгрии Сийярто: разрыв Запада с РФ сводит на нет урегулирование на Украине
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/ Globallookpress.com

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал последствия разрыва связей Запада с Россией. Он указал, что отказ от контактов сводит на нет урегулирование конфликта на Украине. Его слова цитирует агентство MTI.

«Закрывая каналы связи с Россией, Запад отказывается даже от надежды на мир на Украине», — подчеркнул министр иностранных дел в ходе выступления в Институте консервативного партнерства в Вашингтоне.

По словам Сийярто, когда Венгрия высказывалась за сохранение связей с Москвой, правительство сразу объявляли пророссийским. Глава МИД добавил, что на него пытались навесить ярлык «российского шпиона», хотя политика была продиктована национальными интересами государства, а не поддержкой России или Украины.

Министр назвал опасным подход США к ситуации на Украине, поскольку действия американской администрации ведут к эскалации. Он также выразил сожаление в связи с тем, что в Европейском союзе все чаще используется «воинственная риторика».

Ранее госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал опасным заявление еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о «поражении России», вместе с которым, по ее словам, закончится кризис.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Коммерческого директора Собчак обвинили в вымогательстве у Сергея Чемезова
США высказались о переговорах по ядерной сделке с Ираном
Москвичи назвали плюсы и минусы одного из самых зеленых районов Москвы
МИД России допустил уничтожение спутников США в случае их применения на Украине
В Киеве сообщили об изменении ситуации под Херсоном в неприятную сторону
США оценили подготовку Россию к применению ядерного оружия на Украине
В Венгрии назвали последствия разрыва Западом связей с Россией
«Бавария» разгромила «Барселону» в Лиге чемпионов
Стало известно о встрече главы ЦРУ с Зеленским
Маск приехал в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.