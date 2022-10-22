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05:34, 22 октября 2022Мир

В Венгрии назвали опасным заявление еврокомиссара о «поражении России»

В МИД Венгрии назвали опасным заявление еврокомиссара о конце кризиса с поражением России
СюжетСанкции против России:

Фото: Robert Michael / dpa / Global Look Press

Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал опасным заявление еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о «поражении России», вместе с которым, по ее словам, закончится кризис. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я думаю, что это очень опасное заявление, потому что оно связывает окончание кризиса с таким военным событием, о котором мы не знаем, когда оно произойдет, если вообще произойдет», — заявил Менцер. Он посчитал позицию Йоханссон провоенной и продлевающей войну и страдания. «Это крайне опасно и неприемлемо», — заключил госсекретарь.

Менцер отметил, что Будапешт настаивает на необходимости «немедленного мира», который требует «немедленного прекращения огня и диалога», а не «более продолжительной войны».

Ранее Тамаш Менцер заявил, что после введения санкций против России между Москвой и Евросоюзом началось состязание страданий. Он напомнил, что, решая вводить санкции, в Брюсселе обещали, что они будут более болезненны для России, однако этого не произошло.

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Марина Совина
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