Адвокат допустил арест имущества Собчак

Адвокат Алешкин допустил арест имущества журналистки Собчак

Если журналистка Ксения Собчак будет обвиняемой по делу о вымогательстве, следствие может добиться ареста ее российского имущества. Об этом РИА Новости заявил адвокат Андрей Алешкин.

По его словам, такое решение может принять следователь и вынести соответствующее постановление о запрете регистрационных действий как на недвижимое, так и на движимое имущество. «Чтобы уменьшить риски нахождения подозреваемого лица за границей», — пояснил юрист.

Он допустил, что при вынесении обвинительного приговора за счет этого имущества смогут покрыть ущерб пострадавших. Как только этот иск будет рассмотрен и при признании вины, тогда можно на ту сумму, которую определит суд, получить исполнительные листы, добавил Алешкин.

О том, что Собчак попала в число подозреваемых по делу о вымогательстве, стало известно 26 октября. Фигурантами этого же дела стали коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский.