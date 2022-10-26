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19:10, 26 октября 2022Культура

Умер художник-абстракционист Пьер Сулаж

Французский художник Пьер Сулаж умер в возрасте 102 лет

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Ушел из жизни французский художник-абстракционист Пьер Сулаж. Об этом сообщается на официальном сайте мастера.

Сулаж умер в возрасте 102 лет. Причина смерти не уточняется.

Сулаж родился в 1919 году в городе Родез, Франция. В 1946 году переехал в Париж. Через год состоялась первая выставка Сулажа в Салоне независимых, которая впоследствии принесла ему известность. Стиль художника отличался минимализмом и преобладанием на картинах черного цвета. Его работы в свое время экспонировались в Государственном Эрмитаже и Третьяковской галерее. В 2018 году он стал первым французским художником, чью работу при жизни продали более чем за десять миллионов долларов. Его произведения хранятся в коллекциях Музея Гуггенхейма и Музея современного искусства в Нью-Йорке, Национальной галереи искусств в Вашингтоне, Галереи Тейт в Лондоне, Центра Помпиду в Париже, Музея современного искусства в Рио-де-Жанейро и других учреждений.

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Дениза Мацаева
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