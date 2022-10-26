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10:26, 26 октября 2022Культура

Умер актер сериала «Секретные материалы» Майкл Копса

На 67-м году жизни скончался актер сериала «Секретные материалы» Майкл Копса

Кадр: фильм «Рождественский домик»

На 67-м году жизни скончался актер сериалов «Секретные материалы», «Горец», «Тайны Смолвиля» Майкл Копса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Артист умер после осложнений, вызванных опухолью.

«Великий Майкл Копса, мой дорогой друг и отец моего ребенка Норы, скончался 23 октября 2022 года от опухоли головного мозга. Он был невероятным актером театра и кино, актером озвучивания, плотником, музыкантом и художником. Самое главное, он был любящим и щедрым отцом», — написала бывшая супруга звезды Люсия Франджионе в социальных сетях.

Майкл Копса родился в Торонто 22 января 1956 года. В 1985-м актер дебютировал в кино в фильме «Время» режиссера Эрика Вайнталя. Всего в фильмографии артиста насчитывалось более 190 проектов. Копса снялся в таких сериалах, как «Звездные врата: SG-1», «Секретные материалы», «Грань», и в картине «Фантастическая четверка».

Он также выступал в качестве актера озвучивания в анимационных проектах и видеоиграх — Mobile Suit Gundam, «Тетрадь смерти», «Люди Икс: Эволюция», Prototype 2 и других.

Ранее стало известно, что актер Лесли Джордан, известный по сериалу «Американская история ужасов», погиб в ДТП.

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Анастасия Астахова
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