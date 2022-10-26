Российская стюардесса раскрыла способ знакомства с сотрудницами авиакомпаний

Российская бортпроводница: лучше всего знакомиться с членами летного состава в аэропорту

Российская стюардесса раскрыла допустимый способ знакомства с бортпроводницами и рассказала, как часто туристы пытаются оказать знаки внимания членам кабинного экипажа. Своими наблюдениями она поделилась на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Считается, что мужчины мечтают познакомиться со стюардессами. Как показывает мой опыт — это так. Действительно, довольно часто знакомятся», — написала она. Чаще всего пассажиры просят номер телефона или предлагают свой, иногда передают записки или делают из туалетной бумаги розочки.

Однако сотрудница авиакомпании отметила, что у бортпроводниц сразу включается реакция «обращаются — значит, что-то случилось, надо помочь». Кроме того, при исполнении служебных обязанностей членам экипажа не положено «любезничать» с клиентами. Лучше всего знакомиться с членами летного состава, по словам девушки, в аэропорту после рейса или через социальные сети.

«Молодые люди часто при желании познакомиться игриво напевают хит всех хитов: "Стюардесса по имени Жанна". Однако реакция бортпроводниц может быть неожиданной, — добавила она. — Песня замечательная, но не всем она подходит».

Ранее в октябре российская стюардесса Анна раскрыла значение нескольких слов из сленга бортпроводников. Детей, которые летают без сопровождения родителей, называют «умками», а под «березкой» принято подразумевать торговлю сопутствующими товарами на борту.