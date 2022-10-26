Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:08, 26 октября 2022Путешествия

Российская стюардесса раскрыла способ знакомства с сотрудницами авиакомпаний

Российская бортпроводница: лучше всего знакомиться с членами летного состава в аэропорту

Фото: Mohammad Arrahmanur / Unsplash

Российская стюардесса раскрыла допустимый способ знакомства с бортпроводницами и рассказала, как часто туристы пытаются оказать знаки внимания членам кабинного экипажа. Своими наблюдениями она поделилась на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Считается, что мужчины мечтают познакомиться со стюардессами. Как показывает мой опыт — это так. Действительно, довольно часто знакомятся», — написала она. Чаще всего пассажиры просят номер телефона или предлагают свой, иногда передают записки или делают из туалетной бумаги розочки.

Материалы по теме:
«Было обидно до слез» Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Было обидно до слез»Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
19 февраля 2021
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

Однако сотрудница авиакомпании отметила, что у бортпроводниц сразу включается реакция «обращаются — значит, что-то случилось, надо помочь». Кроме того, при исполнении служебных обязанностей членам экипажа не положено «любезничать» с клиентами. Лучше всего знакомиться с членами летного состава, по словам девушки, в аэропорту после рейса или через социальные сети.

«Молодые люди часто при желании познакомиться игриво напевают хит всех хитов: "Стюардесса по имени Жанна". Однако реакция бортпроводниц может быть неожиданной, — добавила она. — Песня замечательная, но не всем она подходит».

Ранее в октябре российская стюардесса Анна раскрыла значение нескольких слов из сленга бортпроводников. Детей, которые летают без сопровождения родителей, называют «умками», а под «березкой» принято подразумевать торговлю сопутствующими товарами на борту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
США заключили с Саудовской Аравией провальную секретную сделку
Минобороны России опубликовало еще одно видео пуска «Синевы»
Украинский бизнес пожаловался на отключения электричества
Раскрыта схема мошенничества с поддельными чеками
США ввели санкции против певицы Жасмин
Украшавший себя орденами на портретах российский чиновник получил условный срок
Российская певица снялась в шоу в костюме с иллюзией голого тела
В Швейцарии сравнили изоляцию России в мире и на Западе
Стали известны подробности отъезда Собчак из России
Режиссер «Стражей Галактики» возглавит DC Studios
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.