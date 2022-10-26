Трое россиян пойдут под суд за покушение на убийство пограничника

СК: три камчатских браконьера пойдут под суд за покушение на убийство пограничника

Три камчатских браконьера пойдут под суд за покушение на убийство после того, как они выбросили пограничника, прибывшего к ним с проверкой, за борт в холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел в марте этого года. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району заметили, как у причала судоремонтной верфи в Петропавловске-Камчатском неизвестные выгружают крабов с моторной лодки. Пограничники заподозрили их в браконьерстве.

Один из сотрудников ведомства поднялся на борт, чтобы составить административный протокол. Рыбаки сбросили пограничника за борт в холодную воду на большой глубине и попытались скрыться в акватории Авачинской губы.

Мужчина смог доплыть до причала, где ему оказали медицинскую помощь. В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего»).

Браконьеры свою вину признать отказались.

