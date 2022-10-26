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10:37, 26 октября 2022Мир

На Западе оценили первые успехи командования Суровикина

Politico: Запад заметил рост слаженности ВС РФ на Украине при командовании Суровикина

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

После назначения генерала армии Сергея Суровикина на должность командующего Объединенной группировкой войск Вооруженных сил (ВС) России на Украине действия российских войск стали тактически слаженнее. Первые успехи командования Суровикина в ходе специальной военной операции (СВО) оценили западные военные эксперты и чиновники в публикации журнала Politico.

Один из высокопоставленных офицеров британской разведки отметил, что сирийский опыт Суровикина уже является доказательством его компетентности. «Его военная тактика полностью нарушает [привычные] правила ведения войны. Как военный стратег он [в Сирии] отметился эффективностью, порою даже жестокой», — резюмировал он.

Ранее Суровикин заявил, что Россия бережет каждого солдата, поэтому не стремится к высоким темпам наступления в ходе СВО. «У нас иная стратегия. Об этом уже говорил верховный главнокомандующий. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата», — объяснил генерал.

Оставанцы
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Дмитрий Сотак
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