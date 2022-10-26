На Западе оценили первые успехи командования Суровикина

Politico: Запад заметил рост слаженности ВС РФ на Украине при командовании Суровикина

После назначения генерала армии Сергея Суровикина на должность командующего Объединенной группировкой войск Вооруженных сил (ВС) России на Украине действия российских войск стали тактически слаженнее. Первые успехи командования Суровикина в ходе специальной военной операции (СВО) оценили западные военные эксперты и чиновники в публикации журнала Politico.

Один из высокопоставленных офицеров британской разведки отметил, что сирийский опыт Суровикина уже является доказательством его компетентности. «Его военная тактика полностью нарушает [привычные] правила ведения войны. Как военный стратег он [в Сирии] отметился эффективностью, порою даже жестокой», — резюмировал он.

Ранее Суровикин заявил, что Россия бережет каждого солдата, поэтому не стремится к высоким темпам наступления в ходе СВО. «У нас иная стратегия. Об этом уже говорил верховный главнокомандующий. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата», — объяснил генерал.