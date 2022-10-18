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20:51, 18 октября 2022Россия

Суровикин объяснил невысокие темпы продвижения в ходе спецоперации

Командующий спецоперацией Суровикин заявил, что Россия бережет каждого солдата в СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Сергей Суровикин

Сергей Суровикин. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Россия бережет каждого солдата, поэтому не стремится к высоким темпам. Об этом заявил командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) генерал армии Сергей Суровикин.

«У нас иная стратегия. Об этом уже говорил верховный главнокомандующий. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата», — объяснил он. Генерал армии уточнил, что таким образом сокращается число жертв.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цели российской спецоперации на Украине стали еще более актуальными. Он объяснил это тем, что Украина по-прежнему намерена вступить в Североатлантический альянс.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу указал, что замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции на Украине — сознательное решение, вызванное стремлением минимизировать жертвы среди мирных жителей По его словам, российские власти строго соблюдают нормы гуманитарного права.

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Алина Гончарова
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