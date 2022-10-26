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13:08, 26 октября 2022Мир

В США заявили об эффективности тактики генерала Суровикина в ходе СВО

Politico: Запад отмечает рост тактической слаженности ВС РФ на Украине при Суровикине

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Западные военные чиновники и аналитики отметили признаки большей тактической слаженности среди российских военных после того, как командование спецоперацией на Украине взял на себя генерал армии Сергей Суровикин. Об этом сообщает газета Politico.

Неназванный высокопоставленный офицер британской разведки пояснил, что военная тактика Суровикина уже «доказала свою эффективность в Сирии».

«Как военный стратег он отметился эффективностью — хотя и жестокой», — пояснил источник.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в эфире «Соловьев Live» дал оценку личности командующего группировкой сил в районе спецоперации на Украине генерала армии Сергея Суровикина. Он назвал его решительным офицером с необходимыми для полководца качествами.

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Варвара Кошечкина
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