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03:17, 21 октября 2022Россия

Глава Крыма дал оценку личности командующего спецоперацией на Украине

Глава Крыма Аксенов назвал Суровикина решительным офицером с нужными полководцу качествами
Сергей Суровикин

Сергей Суровикин. Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире «Соловьев Live» дал оценку личности командующего группировкой сил в районе спецоперации на Украине генерала армии Сергея Суровикина. Он назвал его решительным офицером с необходимыми для полководца качествами.

«Сергей Владимирович Суровикин — это честный, правильный офицер, мужественный, у которого есть решительность и нужные полководцу качества», — подчеркнул чиновник.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил полную уверенность в том, что под руководством командующего группировкой сил в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина спецоперация на Украине завершится успешно.

8 октября, министр обороны России Сергей Шойгу назначил Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации.

С ноября 2017 года Суровикин занимал позицию главкома Воздушно-космических сил (ВКС) России. С января по апрель 2019 года он командовал российскими войсками в Сирии. В июне 2022-го его поставили во главе Южной группировки российских войск в зоне специальной операции.

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Марина Совина
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