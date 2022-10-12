Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров спрогнозировал успешное завершение СВО под руководством Суровикина

Кадыров заявил об уверенности в успешном завершении СВО под руководством Сергея Суровикина
СюжетСпециальная военная операция на Украине:
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил полную уверенность в том, что под руководством командующего группировкой сил в зоне специальной военной операции (СВО) Сергея Суровикина спецоперация на Украине завершится успешно, об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

Кадыров поздравил Суровикина с днем рождения. Во вторник, 11 октября, ему исполнилось 56 лет. Руководитель региона пожелал военному счастья, успехов, здоровья и реализации всех идей.

За это время ни разу не усомнился в его решительности, профессионализме, патриотизме. Я полностью уверен, что под его руководством спецоперация завершится успешно, а если надо, то дадим мощный отпор и натовским войскам, в чем я не сомневаюсь

Рамзан Кадыровглава Чечни

По словам главы Чечни, командующий обладает решительностью и профессионализмом. Кадыров считает, с террористами «всех мастей» нужно поступать жестко. Он добавил, что Украиной управляют «сатанисты, фашисты» и призвал показать силу и мощь российской армии, а также освободить украинский народ от этой «нечисти и западной проклятой политики». Кадыров считает, что российские войска обязаны навсегда отбить у Киева желание шутить с Москвой. Он спрогнозировал успешное завершение СВО под руководством Суровикина.

На каждую пулю, пролетевшую нашу границу, мы должны ответить жестким и дерзким ударом, чтобы навсегда отбить желание шутить с Россией

Рамзан Кадыровглава Чечни

Ранее свои поздравления командующему группировкой сил в зоне спецоперации направил российский президент Владимир Путин.

Назначение

В субботу, 8 октября, министр обороны России Сергей Шойгу назначил Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации.

С ноября 2017 года Суровикин занимал позицию главкома Воздушно-космических сил (ВКС) России. С января по апрель 2019 года он командовал российскими войсками в Сирии. В июне 2022-го его поставили во главе Южной группировки российских войск в зоне специальной операции.

Материалы по теме:
Генерал Армагеддон. Спецоперацию российских войск на Украине возглавил новый командующий. Чем известен генерал Суровикин?
Генерал Армагеддон.Спецоперацию российских войск на Украине возглавил новый командующий. Чем известен генерал Суровикин?
Сегодня
Последние герои СССР. Во время путча погибли трое защитников Белого дома. Их оплакивала вся страна, а теперь все забыли
Последние герои СССР.Во время путча погибли трое защитников Белого дома. Их оплакивала вся страна, а теперь все забыли
21 августа 2021

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин отозвался о Суровикине как о самом грамотном командире российской армии. Он уточнил, что знаком с Суровикиным.

Что касается его личных качеств, то могу сказать одно, что Суровикин — легендарная личность, он был рожден, чтобы верно служить родине. Верой и правдой служить родине — это не красивые мундиры и цацки нацепить

Евгений Пригожиноснователь частной военной компании «Вагнер»

Помимо этого, Пригожин вспомнил события 1991 года, связанные с Белым домом. Он рассказал, что Суровикин — «тот офицер, который без раздумий, получив приказ, сел в танк, и бросился на спасение своей страны».

10 октября Суровикин оказался в списке из около 700 россиян, которых объявила в розыск Служба безопасности Украины.

Спецоперация

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля. Как уточнил российский президент Владимир Путин, ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита людей, подвергавшихся издевательствам и геноциду в Донбассе. 21 сентября глава государства объявил о частичной мобилизации.

Город здоровья
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ за подготовку теракта с ПЗРК «Игла»
США и Японии не хватило снарядов на учения с HIMARS
Marvel приостановила съемки фильма «Блэйд» после ухода режиссера
Стала известна позиция организаторов Australian Open по допуску россиян
В России удвоилось число вакансий на удаленке
В Госдуме рассказали о случаях дезертирства мобилизованных
Собянин рассказал о дополнительной финансовой поддержке мобилизированных
Вблизи черных дыр обнаружили предшественников жизни
В ЛНР сообщили об отходе подразделений МЧС Украины из города Часов Яр
Задержание готовившего теракт в московском регионе агента СБУ показали на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.