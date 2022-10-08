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Пригожин оценил назначение нового командующего войсками в районе спецоперации

Пригожин назвал нового командующего спецоперацией Суровикина самым грамотным командиром

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что новый командующий объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции (СВО) Сергей Суровикин — «самый грамотный командир в российской армии». Таким образом предприниматель оценил его назначение, комментарий приводится на странице «Конкорда» в соцсети «ВКонтакте».

Пригожин рассказал, что знаком с Суровикиным. «Что касается его личных качеств, то могу сказать одно, что Суровикин – легендарная личность, он был рожден, чтобы верно служить родине. Верой и правдой служить родине — это не красивые мундиры и цацки нацепить», — заявил основатель ЧВК «Вагнер».

Помимо этого, Пригожин вспомнил события 1991 года, связанные с Белым домом. Он рассказал, что Суровикин — «тот офицер, который без раздумий, получив приказ, сел в танк, и бросился на спасение своей страны».

О решении министра обороны назначить командующим объединенной группировкой войск в районе СВО на Украине генерала армии Сергея Суровикина стало известно ранее в субботу, 8 октября. Согласно данным, с ноября 2017 года он является главкомом ВКС России. В 2019-м был командующим группировкой войск ВС РФ в Сирии. В июне 2022 года он командовал Южной группировкой российских войск в рамках СВО.

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Варвара Кошечкина
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