Кадыров предрек успешное завершение спецоперации благодаря Суровикину

Глава Чечни Кадыров предрек успешное завершение спецоперации под руководством Суровикина

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения командующего группировкой сил в зоне спецоперации России на Украине Сергея Суровикина. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Кадыров предрек успешное завершение спецоперации благодаря руководству Суровикина и отметил его «решительность, профессионализм и патриотизм». «Я полностью уверен, что под его руководством спецоперация завершится успешно, а если надо, то дадим мощный отпор и натовским войскам, в чем я не сомневаюсь...», — отметил он.

Глава Чечни добавил, что следует жестко поступать с террористами «всех мастей». Сейчас Украину возглавляют «сатанисты и фашисты», поэтому необходимо освободить граждан страны «от этой нечисти и западной проклятой политики».

«На каждую пулю, пролетевшую нашу границу, мы должны ответить жестким и дерзким ударом, чтобы навсегда отбить желание шутить с Россией», — заключил Кадыров.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Суровикина с днем рождения. 11 октября ему исполнилось 56 лет. В субботу, 8 октября, глава Минобороны Сергей Шойгу назначил его командующим Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации.