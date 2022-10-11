Путин поздравил командующего войсками в зоне СВО Суровикина с днем рождения

Путин поздравил с днем рождения командующего войсками России в зоне СВО Суровикина

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил с днем рождения командующего российскими войсками в зоне специальной военной операции (СВО) Сергея Суровикина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

11 октября Суровикину исполнилось 56 лет. В субботу, 8 октября, глава Минобороны Сергей Шойгу назначил его командующим Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации.

С ноября 2017 года Суровикин занимал позицию главкома Воздушно-космических сил России. С января по апрель 2019 года командовал российскими войсками в Сирии. В июне 2022-го стало известно, что его поставили во главе Южной группировки российских войск в зоне спецоперации.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин назвал Суровикина самым грамотным командиром в российской армии. По словам предпринимателя, генерал — «легендарная личность, он был рожден, чтобы верно служить родине».

10 октября Суровикин оказался в списке из около 700 россиян, которых объявила в розыск Служба безопасности Украины.