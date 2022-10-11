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В Кремле оценили объявление СБУ в розыск Медведева и других российских политиков

В Кремле негативно оценили объявление СБУ в розыск Медведева и других российских политиков
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Кремле негативно оценивают объявление Службой безопасности Украины (СБУ) в бывшей советской республике в розыск заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и других высокопоставленных российских политиков. Так на это отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает во вторник, 11 октября, РИА Новости.

«Негативно воспринимаем», — ответил представитель главы государства на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее стало известно, что СБУ объявила в розыск около 700 высокопоставленных россиян. Среди них оказались официальный представитель МИД России Мария Захарова, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков и командующий российскими войсками в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине генерал армии Сергей Суровикин.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела в ответ на эти действия.

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Игорь Дмитров
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