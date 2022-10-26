Сексолог предупредила о вреде секса втроем

Сексолог Кондрашева: согласие на секс втроем без желания приведет к проблемам с психикой

В определенный период жизни супруги желают разнообразить жизнь в браке — к примеру, начать практиковать секс втроем. Однако согласие на это без желания может быть вредным для ментального здоровья, предупредила сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Елена Кондрашева в беседе с «Газетой.Ru».

«Ответ однозначный: не мучить себя. Если вы понимаете, что вам это не нравится, некомфортно, не подходит — не идите на этот шаг», — отметила Кондрашева.

По ее словам, не стоит себя насиловать, так как это может привести к проблемам с психикой. Также отмечается, что не стоит надеяться на то, что, увидев мужа с другой женщиной или жену с другим мужчиной, мнение резко изменится.

«Я знаю случаи, когда во время группового секса девушки не выдерживали и убегали в рыданиях. Или когда мужья оттаскивали другого мужчину от своей жены, потому что чувство собственности брало верх, и дело доходило до драки», — подчеркнула эксперт.

В случае, когда хочется разнообразия в сексуальной жизни, Кондрашева рекомендует обратить внимание на секс-игрушки.

Ранее Елена Кондрашева рассказала о комплексах у подростков из-за просмотра порно. Сексолог считает, что подростки еще не понимают, что в порно им показывают не реальность, а красивую картинку, срежиссированную по четкому сценарию.