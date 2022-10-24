Психолог рассказала о комплексах у подростков из-за просмотра порно

Психолог Кондрашева: из-за просмотра порно у подростков появляются комплексы

Просмотр порно в подростковом возрасте может нанести серьезный вред ментальному здоровью, рассказала психолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Елена Кондрашева. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила основные опасности сексуального образования по фильмам для взрослых.

Кондрашева считает, что подростки еще не понимают, что в порно им показывают не реальность, а красивую картинку, срежиссированную по четкому сценарию. После просмотра таких фильмов им будет казаться, что с ними что-то не так, а это может привести к появлению комплексов.

По словам Кондрашевой, также существенный вред детской психике может нанести идеализация актеров и, как следствие, недовольство собой из-за сравнения со «звездами» фильмов для взрослых.

У молодых парней часто возникает неуверенность в себе из-за сравнения размера своего полового члена с членом актера или из-за того, что они не могут так долго заниматься сексом. Девочки же начинают расстраиваться, что их тело не такое «кукольное», как у актрис с экрана, или что они не хотят выражать свои эмоции так ярко. Кроме того, самообразование по порно может серьезно навредить тем, что в фильме женщины достигают оргазма уже на первых секундах секса. Девушки верят, что так и должно быть. Из-за этого у них развивается жуткий комплекс «я фригидная, потому что так не умею» Елена Кондрашева психолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге

Навредить здоровью подростков может и то, как изображается процесс сексуальной близости в порно, продолжила психолог. Из-за этого, по мнению Кондрашевой, молодые люди, получившие секс-просвет по порно, могут впоследствии отказываться от нормальной половой жизни в пользу снятых в категории «пожестче» роликов.

Подростки видят, что на экране нормально заниматься анальным сексом “без защиты”, что вхождение члена попеременно то в вагинальное, то в анальное отверстие — это круто. А уж о позах для минета, где девушки просто задыхаются и ничего не могут контролировать, слагают чуть ли не легенды! И детям кажется, что так и должно быть в реальной жизни Елена Кондрашева психолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге

Ранее психолог-сексолог Владислав Кочерыжкин объяснил истинные причины тяги к доминированию и подчинению в постели. По его словам, эти стремления в сексе является компенсацией комплексов и методом избавиться от дефицита эмоций.