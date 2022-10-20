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22:16, 20 октября 2022Забота о себе

Сексолог объяснил истинные причины тяги к доминированию и подчинению в постели

Сексолог Кочерыжкин пояснил, что люди хотят доминировать в постели при дефиците эмоций

Фото: Maria Vlasova / Unsplash

Стремление доминировать, как и подчиняться, в сексе является компенсацией комплексов и методом избавиться от дефицита эмоций, пояснил психолог-сексолог Владислав Кочерыжкин. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил истинные причины тяги к доминированию и подчинению в постели.

В основе этого желания лежит разрыв между внутренней и внешней самооценкой человека, считает сексолог. По его словам, это происходит, когда масштаб личности находится на одном уровне, а по внутренним ощущениям человек видит себя иным. Именно это приводит психику в состояние неопределенности, из которой только один выход — получить подтверждение тому или иному самоощущению, чтобы успокоиться.

Например, успешный топ-менеджер, широко шагающий по карьерной лестнице, в детстве был недолюблен родителями и часто сталкивался с безразличием, игнорированием, обесцениванием. Из-за этого глубоко внутри он чувствует себя ненужным, неинтересным, вынужденным заслуживать любви и добиваться расположения близкого человека

Владислав Кочерыжкинпсихолог-сексолог
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Одни самоутверждаются за счет власти над партнером, другие хотят пережить короткий период унижений. Погоня за этими чувствами и есть мотив подчинять или подчиниться, рассказал Кочерыжкин.

В любой форме отношений на первом месте должны стоять уважение и диалог. Партнер имеет право предложить любые игры в постели и попросить о чем угодно. Стоит поблагодарить его за доверие и открытость, выразить понимание. Ни в коем случае не нужно говорить, что это ненормально и он больной, заявил психолог-сексолог.

«Однако соглашаться или нет, решаете только вы. Если для вас подобное приемлемо и допустимо, смело пробуйте. Если же нет, вы должны уметь отстоять свои личные границы. Здоровые отношения не нужно спасать и им не требуются жертвы, терпеть ради партнера то, что вам совершенно не нравится, вы не обязаны», — резюмировал собеседник «Ленты.ру».

Ранее психолог-сексолог Ольга Багрий назвала мужчин, которые ревнуют женщин к секс-игрушкам, неуверенными в своих силах. Она добавила, что многие мужчины не желают делить женщину даже с силиконовым вибратором.

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Вера Владзиевская
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