Самый северный Центр обработки данных открылся в российском регионе

В Мурманске открылся первый Центр обработки данных в российской Арктике

Самый северный российский коммерческий Центр обработки данных (ЦОД) открылся в Мурманске. С его помощью местные власти повысят безопасность населения и выведут на новый уровень инвестиционную привлекательность региона, сообщает РИА Новости.

«Первый в Арктике северный ЦОД был построен в кратчайшие сроки. Первое, с чего мы начали — это все, что касается безопасности — видеонаблюдение и видеоаналитика, которые позволяют раскрывать реальные преступления на территории Мурманской области», — заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По словам директора макрорегионального филиала «Северо-Запад» «Ростелеком» Александра Логинова, который подписал соглашение о строительстве ЦОД с областными властями в 2021 году, 80 процентов оборудования ЦОД сделано российскими производителями. В течение месяца мощность центра увеличится в несколько раз.

В свою очередь, министр цифрового развития области Александра Никипелова отметила, что в школах и домофонах подъездных дверей уже разместили видеокамеры, которые подключат к системе распознавания лиц для передачи данных в ЦОД и последующего анализа записей правоохранительными органами. По ее утверждению, к концу 2022 года число таких камер в регионе составит около четырех тысяч.

Помимо этого, центр обеспечит безопасное хранение данных цифровых проектов и принесет пользу бизнесу.

Мурманская область лидирует в сфере цифровизации среди остальных российских регионов. Так, в рамках программы «Умный город» в регионе можно отследить процесс работы на стройках, работу общественного транспорта и коммунальных служб.

Ранее сообщалось, что в трех регионах России начали внедрять платформу видеоаналитики NtechLab, которая позволяет обезличенно распознавать силуэты. По данным издания «Коммерсантъ», официальная цель этой системы —отслеживание загруженности объектов и обеспечение безопасности.