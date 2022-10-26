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18:08, 26 октября 2022Наука и техника

В России началось производство коммерческих Ту-214

Ростех: в Казани началось производство Ту-214 для поставок в 2023 году

Фото: Александров Василий / ТАСС

В России стартовало производство первых самолетов Ту-214, поставки которых авиакомпаниям планируется начать в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

По его словам, собираемый Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) самолет полностью состоит из российских комплектующих, в частности, двигателей ПС-90А.

«На Казанском авиационном заводе ОАК, где ведется серийный выпуск Ту-214, приступили к подготовке технологических мощностей, чтобы нарастить выпуск этих машин. Из 339 самолетов, которые ОАК должен поставить "Аэрофлоту" до 2030 года, 40 — Ту-214», — сказал руководитель.

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Исполнительный директор добавил, что «поставка запланирована на 2023 год», а «первые машины уже находятся в производстве».

В августе глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на форуме «Армия-2022» заявил, что в России планируют нарастить производство пассажирских самолетов Ту-214 до 10-12 единиц в год.

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Иван Потапов
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