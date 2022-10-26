Украина обсудила гарантии безопасности с Западом

Андрей Ермак обсудил с послом США Салливаном гарантии безопасности для Украины

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак во время телефонных переговоров обсудил гарантии безопасности для республики с советником по национальной безопасности Великобритании Тимом Бэрроу, помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Об этом сообщила пресс-служба украинского главы.

«Собеседники отдельно обсудили блок вопросов, связанных с выработкой гарантий безопасности для Украины, в развитие позиционного документа, который подготовила Международная экспертная группа Ермака-Расмуссена», — говорится в заявлении.

Также Ермак отметил необходимость получения средств противовоздушной обороны (ПВО) от западных партнеров. По его словам, эффективная система ПВО должна стать частью украинских гарантий безопасности.

Ранее офис президента Украины подготовил проект под названием «Киевский договор по безопасности», где указаны предложения по гарантиям безопасности республики. В документе прописан ряд обязательств, которые должны выполнять Киев и группа государств-гарантов.