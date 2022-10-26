Названа самая выгодная страна для оформления карт Visa и Mastercard

АТОР: цена «карточного тура» в Киргизию обойдется двоим россиянам от 29 тысяч рублей

Россиянам рассказали об особенностях организации зарубежных туров, целью которых является оформление банковских карт платежных систем Visa и Mastercard, и назвали самую выгодную страну для их оформления. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, бюджетнее всего получить пластик можно в Киргизии — путевка на три ночи в Бишкек у компании PAC Group стоит от 29 тысяч рублей на двоих без учета дороги. Также выгодно двое туристов могут отправиться за картой в Минск — цена туров стартует от 34,5 тысячи рублей.

При этом лидером в сегменте «карточных туров» в осенний период стала Армения, куда поездка в среднем обойдется от 50 до 55 тысяч рублей на двоих без включенного в стоимость авиаперелета. Цена поездки в Узбекистан также обойдется в среднем в 50 тысяч рублей. Дороже всего оформить карту получится в Турции, куда туроператоры предлагают поехать за 100 тысяч рублей на двоих.

Кроме того, можно отправиться в Сербию, но в этом случае, как предупреждают в «Русском Экспрессе», придется «запастись временем», поскольку на оформление банковской карты в Белграде уйдет примерно три недели.

Ранее сообщалось, что на фоне новостей о сокращении количества стран, работающих с российской платежной системой «Мир», в России может снова вырасти спрос на зарубежные туры за картами Visa и Mastercard. Согласно данным опроса, 53 процента российских турагентов получают запросы на «карточные туры», при этом предлагают такую услугу только 35 процентов участников рынка.