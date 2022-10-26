В Запорожской области заявили о перегруппировке ВСУ

Рогов заявил, что ВСУ перегруппируют силы на запорожском направлении для атаки Васильевки

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят перегруппировку на запорожском направлении. Об этом он рассказал в эфире «Соловьев Live».

«Идет перегруппировка большого количества соединений. Как я и предполагал, [ВСУ], перебросив свои войска с харьковского направления в Днепропетровск, отправили значительную часть не только на херсонское направление, но непосредственно и на запорожское направление — в районы Орехово и Гуляйполе», — сообщил Рогов.

Он уточнил, что украинские военные перебросили силы с «перспективой удара» по Васильевке и Пологам. Как утверждает Рогов, эти направления являются наиболее горячими. По его словам, идет оппозиционное противостояние и артиллерийские дуэли.

Ранее стало известно о переброске дополнительных сил ВСУ в район Макеевки в Донецкой народной республике. Сообщалось, что таким образом украинские военные готовятся к началу новой волны контрнаступления на севере зоны проведения российской спецоперации.

