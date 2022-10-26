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16:45, 26 октября 2022Интернет и СМИ

Сообщение о сотрудничавшем с Украиной священнике оказалось недостоверным

Информация об аресте сотрудничавшего с Украиной священника не подтвердилась

Фото: PxHere

Сообщение о том, что российский священник сотрудничал с Украиной и был арестован, оказалось недостоверным.

Публикации с аналогичным содержанием начали распространяться в мессенджерах в октябре. Одна из них появилась на странице пользовательницы соцсети «Одноклассники» Татьяны Мальцевой 23 октября

В публикации приводился скриншот с перепиской из мессенджера WhatsApp. Автор показанного сообщения утверждал, что священника Сергиевского храма в городе Ливны Орловской области Виктора Яковца арестовали за сотрудничество с Украиной. Отмечалось, что священнослужитель передавал украинской стороне некие секретные данные.

По словам автора сообщения, сотрудники ФСБ обнаружили некие доказательства в мобильном телефоне Яковца. При этом, когда именно произошел данный инцидент, рассказчик не уточнил. Другие обстоятельства произошедшего также не приводились.

В то же время никакой информации о самом авторе сообщения указано не было. Кроме того, можно заметить, что в сообщении допущено много орфографических и пунктуационных ошибок. Все это может свидетельствовать о недостоверности изложенной информации.

Сам Яковец в беседе с изданием «Уездный город» также опроверг свое задержание. По словам священника, распространенная информация о его сотрудничестве с Украиной является клеветой, которая рассылается, чтобы люди отвернулись от храмов.

Он также уточнил, что планирует обратиться в правоохранительные органы с заявление о клевете. По словам священника, он надеется взыскать со злоумышленников компенсацию за нанесение морального вреда.

Публикация не получила распространения в СМИ. В соцсетях также появлялись только единичные сообщения на эту тему. При этом в ряде региональных изданий вышли материалы с опровержением информации об аресте священника (1, 2).

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Варвара Кошечкина
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