44-летняя звезда «Аватара» Зои Салдана сыграет 22-летнюю студентку в сериале

44-летняя звезда «Аватара» Зои Салдана сыграет 22-летнюю студентку в новом сериале Netflix

44-летняя американская актриса и звезда «Аватара» Зои Салдана сыграет роль 22-летней студентки в новом сериале Netflix. Об этом сообщает Independent.

В центре сюжета мини-сериала под названием «С нуля» — история любви, описанная ранее в мемуарах актрисы Темби Лок: студентка Амала Уилер (ее и играет звезда «Аватара») переезжает в Италию и влюбляется в молодого сицилийского шеф-повара по имени Лино (эту роль исполнит итальянский актер Эудженио Мастрандреа).

Шоу будет состоять из восьми эпизодов, в которых будет показано взросление героини Салданы с 20 до 30 лет. Помимо исполнения главной роли в проекте актриса выступит в качестве исполнительного продюсера вместе с Риз Уизерспун. Дата премьеры проекта не раскрывается.

Ранее стали известны гонорары актеров за съемки во второй части фильма «Аватар». Вин Дизель получил за участие в сиквеле десять миллионов долларов. Такой же гонорар заплатили Сэму Уортингтону, который исполнил главную роль, сыграв персонажа по имени Джейк Салли. Зои Солдана, исполнившая роль Нейтири, получила восемь миллионов долларов