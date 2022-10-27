Путин призвал США уважать Саудовскую Аравию

Путин прокомментировал отношения США и Саудовской Аравии словами «надо уважать людей»

Президент России Владимир Путин заявил, что резкие высказывания наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана говорят о том, что он «человек молодой, его надо уважать». Политик также призвал США «не хамить» ему в ответ и подчеркнул, что «надо уважать людей». Об этом президент заявил в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Модератор сессии Федор Лукьянов сказал политику, что из-за него наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд хамит американским властям. «Это неправда. Бен Сальман человек молодой, решительный, с характером. Это очевидный факт. Ему не надо хамить. И тогда в ответ не услышите жестких оценок с его стороны. Вот и все», — ответил Путин.

Ранее газета The New York Times написала, что США рассчитывали на секретную сделку с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти до конца года, однако она не состоялась. По мнению официальных лиц США, королевство сорвало сделку, поддержав решение ОПЕК+ сократить добычу нефти.