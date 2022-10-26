Стало известно о сорванной секретной сделке между США и Саудовской Аравией

NYT: Саудовская Аравия сорвала в пользу России секретную сделку с США о росте добычи нефти

Саудовская Аравия заключила с США секретную сделку о росте добычи нефти в период с сентября по октябрь, но затем сорвала ее в пользу России и сократила добычу вместе со странами ОПЕК+. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

Согласно материалам газеты, соглашение было достигнуто во время поездки президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку. «Подробности нефтяной сделки не разглашались, но она должна была привести к всплеску добычи нефти с сентября по декабрь, однако [наследный принц короля Саудовской Аравии] Мухаммед бен Салман обманул администрацию Байдена. Трудно понять, почему все пошло наперекосяк», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд ставит под сомнение ясность ума Байдена и часто высмеивает американского лидера из-за допускаемых оплошностей. Более того, наследный принц Саудовской Аравии не скрывает, что предпочитал работать с предыдущим американским лидером Дональдом Трампом

5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября текущего года. На фоне таких сообщений Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США. Позднее из-за решения ОПЕК+ председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес подчеркнул, что Вашингтону следует приостановить продажу вооружений Эр-Рияду. Байден пообещал Саудовской Аравии «некоторые последствия» за сокращение нефтедобычи.