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04:54, 25 октября 2022Мир

Стало известно о сомнениях кронпринца Саудовской Аравии в ясности ума Байдена

WSJ: саудовский кронпринц сомневается в ясности ума Байдена и высмеивает его оговорки

Фото: Bandar Algaloud / Courtesy of Saudi Royal Court / Reuters

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд ставит под сомнение ясность ума президента США Джо Байдена. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в саудовском правительстве.

Как стало известно, в частных беседах 37-летний кронпринц часто высмеивает американского лидера из-за допускаемых оплошностей. Также Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил своим советникам, что Байден не впечатлял его еще в бытность вице-президентом США, сообщили собеседники издания.

Более того, наследный принц Саудовской Аравии не скрывает, что больше предпочитал работать с предыдущим американским лидером Дональдом Трампом. В материале WSJ отмечается, что враждебность между Джо Байденом и Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом обострила напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда.

В частности, по мнению саудовских должностных лиц, на встрече лидеров в июле глава Белого дома не был заинтересован в политических дискуссиях и не хотел там присутствовать. Вместе с тем, официальные лица США утверждают, что Байден уделял этим встречам значительное время и энергию.

Ранее журнал Foreign Policy обратил внимание, что Эр-Рияд не спешит идти навстречу просьбам Вашингтона и Лондона увеличить добычу нефти, ссылаясь на обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Автор статьи Анчал Вохра напомнила, в ходе своей предвыборной кампании Байден назвал Саудовскую Аравию «изгоем», а став президентом, опубликовал доклад, в котором говорится о причастности наследного принца королевства Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашогги. В связи с этим, по ее мнению, наследный принц «видит возможность поквитаться с американским президентом Джо Байденом» и «сделал ставку на Путина».

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Марина Совина
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