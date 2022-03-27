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Саудовская Аравия захотела поквитаться с Байденом и поставила на Путина

Foreign Policy: Саудовская Аравия хочет поквитаться с Байденом и делает ставку на Путина
Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд

Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд. Фото: Reuters

Саудовская Аравия хочет поквитаться с президентом США Джо Байденом за его недружественное отношение и делает ставку в пользу российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский журнал Foreign Policy.

Автор статьи Анчал Вохра обратила внимание, что Эр-Рияд не спешит идти навстречу просьбам Вашингтона и Лондона увеличить добычу нефти, ссылаясь на обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Она отметила, что в ходе своей предвыборной кампании Байден назвал Саудовскую Аравию «изгоем», а став президентом, опубликовал доклад, в котором говорится о причастности наследного принца королевства Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Кроме того, пишет Вохра, саудиты считают, что Вашингтон игнорирует их обеспокоенность возможным восстановлением иранской ядерной сделки, а также отказывается принять меры против хуситов за нападения на их суда и города. В этой связи, пишет обозреватель, наследный принц «видит возможность поквитаться с американским президентом Джо Байденом» и «сделал ставку на Путина».

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Как заявила в беседе с изданием профессор Джорджтаунского университета Трита Парси, Мухаммед Аль Сауд надеется, что на промежуточных выборах в США победят республиканцы, к 2025 году Байден и демократы потеряют власть, а Владимир Путин останется президентом России.

Автор материала полагает, что ради сотрудничества с Саудовской Аравией с целью снижения цен на нефть Западу, возможно, придется пожертвовать своими ценностями. «У саудитов слишком много рычагов воздействия, чтобы быть принятыми во внимание в геополитике и не мириться с постоянной критикой за нарушения прав человека», — заключила Вохра.

Ранее в США призвали президента Джо Байдена должен наказать Саудовскую Аравию за поддержку российского правительства, прекратив любые поставки оружия и аннулировав контракты на ремонт и обслуживание боевой техники королевства.

До этого в The Wall Street Journal заявляли, что переговоры Саудовской Аравии с Китаем о продаже нефти за юани вместо долларов являются еще одной «потенциально значительной потерей», которую могут понести США из-за пренебрежительного отношения администрации президента Джо Байдена к своему стратегически важному союзнику.

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Марина Совина
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