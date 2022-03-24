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В США призвали Байдена наказать Саудовскую Аравию за поддержку России

FP: президент США Байден должен наказать Саудовскую Аравию за поддержку России

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден должен наказать Саудовскую Аравию за поддержку российского правительства. Об этом написали авторы американского издания Foreign Policy.

«Байден, воспользовавшись возможностью, должен основательно переосмыслить американские отношения с саудовской монархией, прекратить любые поставки оружия и аннулировать контракты на ремонт и обслуживание боевой техники этой страны», — написали в FP.

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Авторы статьи уточнили, что Эр-Рияд, с окончания «арабской весны» продолжает укреплять диалог с Пекином и Москвой. Однако из-за того, что США на этом фоне продолжили поддержку Саудовской Аравии, у саудовской монархии, по версии FP, сложилось впечатление, что партнерство больше нужно не ей, а Вашингтону.

«Такая точка зрения подталкивает к дальнейшему усилению партнерства с Россией и Китаем, поскольку он [наследный принц Мухаммед ибн Салман, глава Саудовской Аравии] считает, что у американского правительства нет выбора и оно будет и дальше его поддерживать», — выразили мнение в издании.

Ранее в The Wall Street Journal заявили, что переговоры Саудовской Аравии с Китаем о продаже нефти за юани вместо долларов являются еще одной «потенциально значительной потерей», которую могут понести США из-за пренебрежительного отношения администрации президента Джо Байдена к своему стратегически важному союзнику.

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Николай Чигасов
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