В США призвали Байдена наказать Саудовскую Аравию за поддержку России

FP: президент США Байден должен наказать Саудовскую Аравию за поддержку России

Президент США Джо Байден должен наказать Саудовскую Аравию за поддержку российского правительства. Об этом написали авторы американского издания Foreign Policy.

«Байден, воспользовавшись возможностью, должен основательно переосмыслить американские отношения с саудовской монархией, прекратить любые поставки оружия и аннулировать контракты на ремонт и обслуживание боевой техники этой страны», — написали в FP.

Авторы статьи уточнили, что Эр-Рияд, с окончания «арабской весны» продолжает укреплять диалог с Пекином и Москвой. Однако из-за того, что США на этом фоне продолжили поддержку Саудовской Аравии, у саудовской монархии, по версии FP, сложилось впечатление, что партнерство больше нужно не ей, а Вашингтону.

«Такая точка зрения подталкивает к дальнейшему усилению партнерства с Россией и Китаем, поскольку он [наследный принц Мухаммед ибн Салман, глава Саудовской Аравии] считает, что у американского правительства нет выбора и оно будет и дальше его поддерживать», — выразили мнение в издании.

Ранее в The Wall Street Journal заявили, что переговоры Саудовской Аравии с Китаем о продаже нефти за юани вместо долларов являются еще одной «потенциально значительной потерей», которую могут понести США из-за пренебрежительного отношения администрации президента Джо Байдена к своему стратегически важному союзнику.