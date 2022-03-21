США предрекли «значительные потери» из-за ошибки Байдена

WSJ: переговоры Эр-Рияда с КНР о продаже нефти за юани стали значительной потерей для США

Переговоры Саудовской Аравии с Китаем о продаже нефти за юани вместо долларов являются еще одной «потенциально значительной потерей», которую могут понести США из-за пренебрежительного отношения администрации президента страны Джо Байдена к своему стратегически важному союзнику. Такие последствия ошибки американского лидера предрек автор статьи The Wall Street Journal.

Отмечается, что в 1974 году власти Саудовской Аравии обязались вести торговлю нефтью только в долларах в обмен на гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов. Однако нынешние американские власти постоянно подрывали эти договоренности, говорится в статье.

«Одним из первых внешнеполитических шагов администрации было решение о прекращении поддержки войны Саудовской Аравии против хуситов в Йемене, которым помогает Иран», — пишет автор. Также он обвинили американские власти в том, что они отложили запланированную продажу оружия Эр-Рияду. Он назвал этот шаг «настоящей пощечиной в области безопасности».

По мнению автора, Эр-Рияд «в ужасе» наблюдает за тем, как американский лидер пытается согласовать новую сделку по иранской ядерной программе, которая обеспечит Тегеран ресурсами. При этом Соединенным Штатам нужны все союзники, которых они могут сохранить в этом сложном регионе, пишет издание.

В настоящее время Саудовская Аравия решила пересмотреть свои позиции, поскольку власти поняли, что не стоит надеяться на Соединенные Штаты, отмечает автор. По его словам, Китай рад возможности заполнить образовавшуюся пустоту.

«В нынешнюю эпоху соперничества великих держав Соединенные Штаты не могут позволить себе отталкивать союзников, способных оказать помощь в сдерживании авторитарных агрессоров, которые стремятся нанести ущерб интересам и ценностям Америки», — отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о частичной продаже своей нефти в юанях. Обсуждения велись около шести лет, но активизировались в этом году, поскольку Саудовская Аравия недовольна тем, как США выполняют свои обязательства по защите королевства. Теперь она хочет снизить влияние доллара.

Между тем Китай и Евразийский экономический союз (ЕЭС), в который входит Россия, задумались о создании независимой международной валютно-финансовой системы.

