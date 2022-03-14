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Россия и Китай задумались о единой валюте

ЕЭС и Китай решили создать независимую международную валютно-финансовую систему

Фото: Florence Lо / Reuters

Китай и Евразийский экономический союз (ЕЭС), в который входит Россия, задумались о создании независимой международной валютно-финансовой системы, пишет «Sputnik Казахстан». Для этого страны решили внедрить единую международную валюту.

Такое решение было принято по итогам видеоконференции по сотрудничеству ЕЭС и Китая. Стоимость новой валюты будет рассчитываться как индекс национальных валют стран-участниц и цен биржевых товаров. Участники встречи договорились представить проект для обсуждения до конца марта.

«С учетом общих вызовов и рисков, связанных с замедлением мировой экономики и ограничительными мерами в отношении государств ЕАЭС и Китая, наши страны должны активизировать практическое сотрудничество как на уровне регулярных экспертных диалогов, так и в плоскости совместных мер и проектов», — заявил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев. Он напомнил, что Китай первым в мире перешел к этапу восстановления национальной экономики после пандемийного локдауна.

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Упростить торговые отношения Россия также планирует с Индией. Страны рассматривают возможность перейти к торговым расчетам в рублях и рупиях. Для создания механизма расчетов в качестве базисной валюты хотят использовать китайский юань. Схема позволит индийским экспортерам получать оплату за свои товары в национальной валюте вместо долларов или евро.

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Софья Ермакова
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