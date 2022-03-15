Саудовская Аравия захотела продавать нефть Китаю в юанях

WSJ сообщила об обсуждении Саудовской Аравией оплаты поставок нефти в Китай в юанях

Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о частичной продаже своей нефти в юанях. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Обсуждения велись около шести лет, но активизировались в этом году, поскольку Саудовская Аравия недовольна тем, как США выполняют свои обязательства по защите королевства. Теперь она хочет снизить влияние доллара.

Китай покупает более 25 процентов нефти, которую экспортирует Саудовская Аравия. Если бы эти поставки оплачивались юанями, то это укрепило бы глобальное положение китайской валюты, отмечает издание. Королевство экспортирует около 6,2 миллиона баррелей нефти в день.

Большая часть мировых продаж нефти (около 80 процентов) идет в долларах. Саудиты реализовывали ее только за американскую валюту начиная с 1974 года.

Ранее сообщалось, что российские нефтедобывающие компании столкнулись с проблемами при экспорте сырья. Многие западные трейдеры отказываются от покупки партий российского сорта Urals.

Между тем Китай и Евразийский экономический союз (ЕЭС), в который входит Россия, задумались о создании независимой международной валютно-финансовой системы.