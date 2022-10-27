Раскрыты сроки возвращения жителей Херсона в город

Стремоусов допустил возвращение жителей в Херсон после отодвигания линии фронта

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, когда жители правобережной части региона смогут вернуться обратно, сообщает РИА Новости.

Стремоусов раскрыл сроки возвращения жителей Херсона в город и допустил, что это произойдет после отодвигания линии фронта.

«Основная часть мероприятий по вывозу населения уже проведена, при этом мы продолжаем и дальше помогать людям. Переезд — это прежде всего вынужденная мера для их безопасности. Мы спасаем граждан Российской Федерации, чтобы они не стали жертвами обстрелов. Это все временно. После отодвигания линии фронта все желающие смогут вернуться обратно», — объяснил он.

Представитель власти региона добавил, что люди переезжают добровольно, а обязательную эвакуацию никто не отменял. Большее число из тех, кто планировали сменить место жительства, уже покинули правобережную часть области.

Ранее Стремоусов рассказал, что в регионе сформировали штаб территориальной обороны. Его начальником назначили врио губернатора Владимир Сальдо.