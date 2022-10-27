Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:37, 27 октября 2022Россия

Раскрыты сроки возвращения жителей Херсона в город

Стремоусов допустил возвращение жителей в Херсон после отодвигания линии фронта

Фото: РИА Новости

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, когда жители правобережной части региона смогут вернуться обратно, сообщает РИА Новости.

Стремоусов раскрыл сроки возвращения жителей Херсона в город и допустил, что это произойдет после отодвигания линии фронта.

«Основная часть мероприятий по вывозу населения уже проведена, при этом мы продолжаем и дальше помогать людям. Переезд — это прежде всего вынужденная мера для их безопасности. Мы спасаем граждан Российской Федерации, чтобы они не стали жертвами обстрелов. Это все временно. После отодвигания линии фронта все желающие смогут вернуться обратно», — объяснил он.

Представитель власти региона добавил, что люди переезжают добровольно, а обязательную эвакуацию никто не отменял. Большее число из тех, кто планировали сменить место жительства, уже покинули правобережную часть области.

Ранее Стремоусов рассказал, что в регионе сформировали штаб территориальной обороны. Его начальником назначили врио губернатора Владимир Сальдо.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия предупредила США о последствиях использования спутников на Украине
Оперативный запуск Запорожской АЭС допустили при необходимости
Минеев описал разговор с призывником в военкомате после получения повестки
Раскрыты сроки возвращения жителей Херсона в город
МИД России обвинил Украину в военных преступлениях
Си Цзиньпин рассказал о способности КНР и США повысить стабильности в мире
Бойцов ВСУ обвинили в натравливании собаки на пленных
В ДНР сообщили об обстреле пяти населенных пунктов за 40 минут
В попытках США помочь ЕС справиться с энергокризисом увидели проблемы для Европы
Бывший пленный заявил о массированном ударе по Киеву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.