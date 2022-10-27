В Херсонской области сформировали штаб территориальной обороны

Стремоусов рассказал о сформированном штабе территориальной обороны в Херсонской области

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что в регионе сформировали штаб территориальной обороны. Его слова приводит РИА Новости.

Стремоусов рассказал о сформированном штабе и сообщил, что он уже работает «в лице органов власти и структур, отвечающих за безопасность и защиту региона». По его словам, начальника организации назначили врио губернатора Владимир Сальдо.

Ранее Стремоусов опроверг подготовку Киева к широкомасштабному наступлению на Херсон. «Есть отдельные попытки прощупать и пробить линию нашей обороны, но все они пресекаются», — отметил он.