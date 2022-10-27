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04:15, 27 октября 2022Бывший СССР

В Херсонской области сформировали штаб территориальной обороны

Стремоусов рассказал о сформированном штабе территориальной обороны в Херсонской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что в регионе сформировали штаб территориальной обороны. Его слова приводит РИА Новости.

Стремоусов рассказал о сформированном штабе и сообщил, что он уже работает «в лице органов власти и структур, отвечающих за безопасность и защиту региона». По его словам, начальника организации назначили врио губернатора Владимир Сальдо.

Ранее Стремоусов опроверг подготовку Киева к широкомасштабному наступлению на Херсон. «Есть отдельные попытки прощупать и пробить линию нашей обороны, но все они пресекаются», — отметил он.

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Марина Совина
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