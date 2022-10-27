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02:12, 27 октября 2022Бывший СССР

В Херсонской области опровергли подготовку Киева к широкомасштабному наступлению

Стремоусов опроверг признаки подготовки ВСУ к широкомасштабному наступлению на Херсон

Фото: РИА Новости

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг подготовку Киева к широкомасштабному наступлению, заявив, что ее пока нет. Об этом пишет РИА Новости.

«Пока мы не видим признаков широкомасштабного контрнаступления на Херсонскую область. Есть отдельные попытки прощупать и пробить линию нашей обороны, но все они пресекаются», — отметил он.

По словам Стремоусова, регион никто сдавать не будет, линию обороны на передовой постоянно усиливают.

Ранее Стремоусов заявил, что заявления Киева о 60 тысячах солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые готовятся к наступлению на Херсон, являются ложью. Он также отметил, что Российская армия усиленно готовится к обороне, на фронт прибывают все больше мобилизованных.

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Марина Совина
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