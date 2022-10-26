Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:05, 26 октября 2022Бывший СССР

В Херсоне усомнились в численности украинских войск

Замглавы Херсонщины Стремоусов усомнился в 60 тысячах солдат ВСУ под городом

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Заявления Киева о 60 тысячах солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые готовятся к наступлению на Херсон, являются ложью, считает замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Последние четыре дня оперативная обстановка на театре военных действий в Херсонской области остается неизменной, стороны наращивают силы, однако слова украинской стороны о накоплении 60 тысяч войск для наступления на Херсон — намеренный лживый вброс», — написал Стремоусов.

Он также отметил, что российская армия усиленно готовится к обороне, на фронт прибывают все больше мобилизованных, а в самом Херсоне «все больше людей вступают в добровольческие вооружённые отряды».

Ранее полковник полиции Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев сообщил, что на направлении Кременной и Сватово в ЛНР идут ожесточенные бои с ВСУ. По его словам, Киев бросает в атаку мобилизованных, которые несут тяжелые потери.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Украина сообщила о новом обмене пленными с Россией
Учитель российской школы во время урока вырвал кусок щеки у шестиклассника
Певица Жасмин отреагировала на попадание под санкции США
Адвокат заявил об отсутствии угрозы наказания Собчак за ее отъезд из России
В Крыму отреагировали на признание Польшей властей России «террористами»
В Мелитополе нашли тайник с боеприпасами и нацистской символикой
Кремль прокомментировал возможную причастность Собчак к делу о вымогательстве
Девушка лишилась возлюбленного из-за своего костюма на Хеллоуин
В России началось производство коммерческих Ту-214
Собчак заподозрили в вымогательстве у госкорпорации «Ростех»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.