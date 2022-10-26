В Херсоне усомнились в численности украинских войск

Замглавы Херсонщины Стремоусов усомнился в 60 тысячах солдат ВСУ под городом

Заявления Киева о 60 тысячах солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые готовятся к наступлению на Херсон, являются ложью, считает замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Последние четыре дня оперативная обстановка на театре военных действий в Херсонской области остается неизменной, стороны наращивают силы, однако слова украинской стороны о накоплении 60 тысяч войск для наступления на Херсон — намеренный лживый вброс», — написал Стремоусов.

Он также отметил, что российская армия усиленно готовится к обороне, на фронт прибывают все больше мобилизованных, а в самом Херсоне «все больше людей вступают в добровольческие вооружённые отряды».

Ранее полковник полиции Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев сообщил, что на направлении Кременной и Сватово в ЛНР идут ожесточенные бои с ВСУ. По его словам, Киев бросает в атаку мобилизованных, которые несут тяжелые потери.