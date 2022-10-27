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10:50, 27 октября 2022Ценности

Александр Васильев назвал главные модные ошибки Екатерины Андреевой

Александр Васильев заявил, что одежда ведущей Екатерины Андреевой режет ее фигуру пополам

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник Александр Васильев назвал главные модные ошибки телеведущей Екатерины Андреевой. Комментарий эксперта приводит издание «7 дней».

По словам Васильева, знаменитость тщательно следит за своей внешностью, регулярно посещая институт красоты в Женеве. Благодаря этому она выглядит моложе своего возраста. Однако несмотря на идеальный внешний вид звезды, специалист указал на несколько ошибок в ее стиле одежды. «Вместе с тем в программе "Время" зрители видят ведущую только по пояс — ее нижняя часть тела закрыта столом, и она привыкла к этому, — рассказал он. Так вот, в ее гардеробе отчетливо прослеживается "профессиональная деформация": горизонтальная линия на талии во многих ее нарядах "перерезает" фигуру пополам».

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При этом Васильев отметил, что телеведущей необходимо подбирать верх и низ своих образов в одной цветовой гамме. «Ее ошибка — постоянное желание разделить себя на две половины», — заявил он.

В сентябре Васильев счел неуместным разрез на платье 75-летней переводчицы и актрисы Татьяны Михалковой. По мнению историка моды, в наряде супруги Никиты Михалкова, который она выбрала для 44-го Московского международного кинофестиваля, была одна лишняя деталь. «Татьяна Михалкова в своем традиционном образе — с бантиком на голове. Она уже срослась с ним, поэтому я не буду его критиковать. Бантик от Татьяны неотделим. Шаль на плечах ей очень подходит, а вот разрез на платье, на мой взгляд, абсолютно ей не нужен», — пояснил он.

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Карина Черных
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