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Александр Васильев счел неуместным разрез на платье 75-летней Татьяны Михалковой

Александр Васильев счел неуместным разрез на платье Татьяны Михалковой на красной дорожке

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник Александр Васильев счел неуместным разрез на платье 75-летней супруги Никиты Михалкова — модели, переводчицы, актрисы Татьяны Михалковой. Комментарий эксперта приводят «7 дней».

Васильев прокомментировал образы гостей 44-го Московского международного кинофестиваля, среди которых оказались в том числе актеры Никита Ефремов, Алена Бабенко и Сергей Бурунов. Также на красной дорожке предстала Михалкова, которая выбрала для выхода в свет черное платье длины макси, с разрезом, обнажавшим ногу до бедра. Свой образ она дополнила очками, ободком с бантом, прозрачной накидкой, клатчем и туфлями с острыми носами.

По мнению историка моды, в наряде женщины была одна лишняя деталь. «Татьяна Михалкова в своем традиционном образе — с бантиком на голове. Она уже срослась с ним, поэтому я не буду его критиковать. Бантик от Татьяны неотделим. Шаль на плечах ей очень подходит, а вот разрез на платье, на мой взгляд, абсолютно ей не нужен», — пояснил он, посоветовав также заменить голубые линзы в очках на розовые.

В августе Александр Васильев объяснил любовь поп-исполнительницы Ольгы Бузовой к мини-юбкам. Васильев подчеркнул, что артистка часто носит длину мини из-за особенностей фигуры. «Бузова очень стройна. Поэтому она имеет полное право носить мини. У нее длинные ножки. Одевается она всегда эффектно, эпатажно. И это дает свои результаты. Ольга все-таки девушка очень пробивная, действительно в жизни многого добилась», — пояснил он.

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Карина Черных
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