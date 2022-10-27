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20:48, 27 октября 2022Мир

Путин поделился анекдотом про санкции против России

Президент Путин рассказал анекдот о западных санкциях против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Pavel Barykin / Reuters

Президент России Владимир Путин на заключительной сессии дискуссионного клуба «Валдай» рассказал анекдот о санкциях, отвечая на вопрос об отношении европейцев к России.

Глава государства отметил, что анекдот ему рассказал его немецкий друг.

«Сын спрашивает у папы: "Папа, почему так холодно?" Папа отвечает: "Потому что Россия напала на Украину". Ребенок: "А мы здесь причем?" Папа: "А мы санкции ввели". Ребенок: "А зачем?" Папа: "Чтобы им было плохо?" Ребенок: "А мы что, русские?"», — поделился шуткой президент.

Путин отметил, что Россия не является врагом Европе и никогда не имела никаких злобных намерений в отношении западных стран. Также президент призвал европейцев не думать, что Россия является для них врагом и противником.

Ранее Путин раскритиковал визит спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, отметив, что не понимает, зачем на фоне ухудшения отношений с Россией и украинского кризиса США начали портить отношения с Китаем.

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Варвара Кошечкина
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