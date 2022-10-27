Путин раскритиковал визит Пелоси на Тайвань
Президент России Владимир Путин раскритиковал визит спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, отметив, что не понимает, зачем на фоне ухудшения отношений с Россией и украинского кризиса США начали портить отношения с Китаем. Об этом глава государства заявил в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.
Российский лидер подчеркнул, что Тайвань, «без всяких сомнений», является неотъемлемой частью Китая, и все визиты иностранных делегаций на остров воспринимаются как провокация. Он признался, что не понимает, зачем визит Пелоси стали планировать несмотря на эскалацию украинского кризиса.
«Давайте совсем по-семейному: то, что происходит на Украине, весь Запад на нас обрушился, пытаясь развалить нашу экономику, борются с Россией. Ну зачем надо портить отношения в этот же момент с Китаем? Зачем надо было тащиться этой бабушке в Тайвань, чтобы провоцировать Китай на ответные действия?» — задался вопросом президент.
Он добавил, что может показаться, будто за этим жестом есть какая-то тонкая глубокая задумка, однако ему так не кажется. По его мнению, «подобные иррациональные действия» основываются на самоуверенности и безнаказанности.
Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который состоялся 2 августа. Пекин счел поездку американского политика нарушением принципа одного Китая и покушением на государственный суверенитет страны.