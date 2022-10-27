Путин раскритиковал визит Пелоси на Тайвань

Путин высказался о визите Пелоси на Тайвань фразой «зачем надо было тащиться бабушке?»

Президент России Владимир Путин раскритиковал визит спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, отметив, что не понимает, зачем на фоне ухудшения отношений с Россией и украинского кризиса США начали портить отношения с Китаем. Об этом глава государства заявил в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Российский лидер подчеркнул, что Тайвань, «без всяких сомнений», является неотъемлемой частью Китая, и все визиты иностранных делегаций на остров воспринимаются как провокация. Он признался, что не понимает, зачем визит Пелоси стали планировать несмотря на эскалацию украинского кризиса.

«Давайте совсем по-семейному: то, что происходит на Украине, весь Запад на нас обрушился, пытаясь развалить нашу экономику, борются с Россией. Ну зачем надо портить отношения в этот же момент с Китаем? Зачем надо было тащиться этой бабушке в Тайвань, чтобы провоцировать Китай на ответные действия?» — задался вопросом президент.

Он добавил, что может показаться, будто за этим жестом есть какая-то тонкая глубокая задумка, однако ему так не кажется. По его мнению, «подобные иррациональные действия» основываются на самоуверенности и безнаказанности.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который состоялся 2 августа. Пекин счел поездку американского политика нарушением принципа одного Китая и покушением на государственный суверенитет страны.