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15:07, 27 октября 2022Из жизни

Мужчина нашел в ухе наклейку со съеденного несколько лет назад яблока

Тиктокер купил устройство для чистки ушей и обнаружил в ухе наклейку с яблока

Кадр: Independent

Тиктокер Эллис Ллойд Джонс обнаружил в ухе наклейку с яблока, которое он съел несколько лет назад. Он снял и выложил видео об этом на своем TikTok-аккаунте.

Мужчина нашел инородный предмет, когда купил устройство для чистки ушей. Так как в приборе была камера, Джонс решил посмотреть содержимое своих слуховых проходов. Среди серы и волосков он увидел белую наклейку от яблок сорта Гала, которые, по его словам, не ел уже много лет.

Джонс вытащил этикетку из уха и опубликовал снятое устройством видео в TikTok. Многие пользователи были шокированы и поначалу решили, что мужчина пытается удалить свою барабанную перепонку. Некоторые поделились похожими историями. «Однажды я вытащила у коллеги по работе из уха фишку от игры "Монополия". Она не играла в нее 10 лет», — гласит один из комментариев.

Ранее сообщалось, что огромный таракан спрятался в ухе жителя города Окленд в Новой Зеландии. Мужчина не подозревал, что в его ушном канале поселилось насекомое.

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Алиса Удовик
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