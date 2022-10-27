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14:08, 27 октября 2022Путешествия

Названы самые бюджетные пляжные направления для отдыха в ноябре

АТОР: дешевле всего россиянам обойдется отдых в ноябре в Турции, Египте и ОАЭ

Фото: Gaddafi Rusli / Unsplash

Самыми доступными пляжными странами для отдыха в ноябре стали ТурцияЕгипет и ОАЭ. Ценовой рейтинг наиболее популярных направлений составили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты отрасли изучили предложения туроператора «1001 Тур» и назвали самые дешевые десятидневные пакетные туры с вылетом с 10 по 16 ноября. Бюджетнее всего двоим россиянам обойдется отпуск в Анталье — стоимость стартует от 81,5 тысячи рублей. В сумму включен перелет, размещение в четырехзвездочной гостинице и питание по системе «все включено».

Вторую строчку рейтинга заняли курорты Египта — туда в ноябре можно уехать за 92 тысячи рублей (трехзвездочный отель с питанием all inclusive). На третьем месте — ОАЭ, где отдых в гостинице категории четыре звезды выйдет минимум в 107,8 тысячи рублей.

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Далее следует Катар, куда приобрести тур можно от 140 тысяч рублей. Еще выше по цене предложения на Шри-Ланку и в Бахрейн — от 156 и 159 тысяч рублей. Дороже всего соотечественникам выйдет отпуск в Таиланде, на Сейшелах и Кубе, куда путевки стоят от 178, 179 тысяч и 262 тысяч рублей соответственно.

Ранее стало известно, что в 2022 году доля зарубежных направлений среди бронирований перелетов россиян на ноябрьские праздники выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, с 4 по 6 ноября самым популярным зарубежным направлением оказался Ереван с долей 15,2 процента от всех бронирований авиабилетов за границу. На втором месте Стамбул — 8,2 процента.

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Валентина Процкова
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