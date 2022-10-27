Власти граничащего с Украиной региона переселят жителей четырех сел

Власти Белгородской области ввели режим ЧС в четырех селах региона, их жителей переселят

Власти Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в четырех селах региона, их жителей переселят. Об этом сообщил глава администрации Белгородского района Владимир Перцев в Telegram.

Он уточнил, что речь идет о селах Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка. По словам Перцева, их жителей перевезут в более безопасное место.

Глава муниципалитета напомнил, что переселенцам будет выплачиваться компенсация в размере 10 тысяч рублей на съем жилья в пределах региона. Выплаты многодетным семьям составят 15 тысяч рублей.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар сразу по нескольким населенным пунктам Белгородской области. В результате удара по селу Тишанка были повреждены пять частных домовладений, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Также были атакованы пограничные контрольно-пропускные пункты в Валуйском и Шебекинском городских округах. Информация о пострадавших не поступала.