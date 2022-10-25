ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле двух КПП и двух сел со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар сразу по нескольким населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате обстрела села Тишанка были повреждены 5 частных домовладений, еще два домовлодения пострадали в селе Вериговка. Никто не пострадал, подчеркнул Гладков.

Также со стороны Украины был нанесен удар по пограничным контрольно-пропускным пунктам (КПП) в Валуйском и Шебекинском городских округах. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее массированному обстрелу подвергся город Шебекино в Белгородской области. По последним данным, в результате погибли мужчина и 14-летний ребенок, еще 13 человек пострадали.