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16:09, 23 октября 2022Россия

Белгородский губернатор попросит помощи у правительства после обстрела Шебекино

Губернатор Гладков заявил, что попросит правительство помочь в восстановлении Шебекино

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросит правительство о помощи в восстановлении подвергшегося обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Шебекино. Об этом он написал в своем Telegram.

По словам главы региона, из областного бюджета направляются средства на восстановление личного имущества, квартир и домов. Однако пострадали также гражданские объекты, в том числе три торговых центра, а это «полностью коммерческая история».

«Потери катастрофические. Скорее всего, буду обращаться за помощью в правительство Российской Федерации», — заявил Гладков.

Шебекино подверглось обстрелу со стороны Украины 22 октября, погибли два человека — мужчина и 14-летний ребенок. Часть жителей города перевезли в близлежащий Старый Оскол.

Как рассказал губернатор, пятеро из 13 пострадавших при обстреле ВСУ находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Еще семь человек получили медицинскую помощь, после чего их отправили лечиться амбулаторно.

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Алина Гончарова
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