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15:44, 23 октября 2022Россия

Раскрыто состояние пострадавших при обстреле ВСУ Шебекино

Губернатор Гладков сообщил о тяжелом состоянии пострадавших после обстрела ВСУ Шебекино

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Пятеро из 13 пострадавших при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Шебекино Белгородской области находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Их состояние раскрыл губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Еще семь человек получили медицинскую помощь, после чего их отправили лечиться амбулаторно. Еще один человек обратился в больницу 23 октября, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, уточнил Гладков.

Губернатор также сообщил об осмотре пострадавших при обстреле объектов. По его данным, повреждены три торговых центра, два из них «фактически перестали существовать». Также пострадало большое количество автомобилей.

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Власти региона намерены провести оценку и на основании независимой экспертизы принять решение о восстановлении, приобретении нового имущества или компенсации затрат. Гладков уточнил, что данная задача передана главе Шебекинского округа Владимиру Жданову, который должен будет предоставить губернатору соответствующий доклад.

Шебекино подверглось обстрелу со стороны Украины 22 октября, погибли два человека — мужчина и 14-летний ребенок. Часть жителей города перевезли в близлежащий Старый Оскол. Въезд в Шебекино был перекрыт.

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Сергей Истомин
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