Часть жителей обстрелянного ВСУ Шебекино перевезли в близлежащий город

Гладков сообщил, что часть жителей обстрелянного Шебекино перевезли в Старый Оскол

Часть жителей города Шебекина в Белгородской области, обстрелянного Вооруженными силами Украины (ВСУ), перевезли в близлежащий город Старый Оскол. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на странице во «ВКонтакте».

«Те жители, которые согласились на отъезд, временно отселены. На сегодняшний день находятся на базе Старого Оскола. С ними находится один заместитель главы Шебекина. Сегодня постараюсь заехать посмотреть, как они обустроились», — рассказал глава региона.

Гладков также поделился, что временно был перекрыт въезд в город. Кроме того, был произведен подомовой обход на территориях, которые потенциально являются опасными зонами.

22 октября город подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Министр здравоохранения региона Андрей Иконников сообщил, что пострадавших достигло 14 человек. Двое мирных жителей — мужчина и четырнадцатилетний ребенок — погибли.

Позднее губернатор поделился кадрами установки в области защитных сооружений. Судя по снимкам, по линии устанавливают бетонные противотанковые надолбы.