Гладков сообщил о гибели мирных жителей после обстрела Шебекино

Два человека погибли при обстреле села Шебекино под Белгородом со стороны Украины

При обстреле города Шебекино в Белгородской области погибли два мирных жителя. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram. Данные подтвердили в МЧС.

Ранее Гладков сообщал, что в результате обстрела домов в Шебекине пострадали 11 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Он уточнил, что все пострадавшие были доставлены в районную центральную больницу.

Помимо этого, 15 тысяч человек отключены от электроэнергии, заявил российский губернатор. Он предположил, что на восстановление инфраструктуры понадобится примерно 5-6 часов.

Также стали поступать сообщения, что Шебекино в Белгородской области закрыли на въезд. Отмечается, что в настоящий момент местные жители пытаются самостоятельно эвакуироваться из города, в результате чего застревают в образовавшихся на выезде из населенного пункта пробках.